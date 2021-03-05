Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin cenaze töreninde: İnşallah sevgili habibin sancağı altında da bir oluruz!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen, 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının akabinde, Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

"EMANETİ, SAHİBİNE TESLİM ETTİ"

Cenaze namazının ardından kısa bir konuşmayla Türk Milleti'ne başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun." şeklinde konuştu.

Korgeneral Osman Erbaş'ın, komutanlığın ötesinde tevazu sahibi olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun, yanındaki askerlerle birlikte çıktığı yolculukta yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiğini ifade etti.

"RABBİM BİZLERE DE BU MAKAMI NASİP ETSİN"

'Allah yolunda öldürülenlere öldü demeyiniz' ayetini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ailelere, orduya ve millete sabır dileklerinde bulunarak herkes için mukadder olan gerçeğin en yücesinin şehadet olduğunu belirttti ve "Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lutfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını istiyorum." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri | Bitlis şehitleri isimleri, memleketleri

SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getirdi

Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı!

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Nereli? | Osman Erbaş şehit mi oldu?