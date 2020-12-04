Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert konuştu: Şirazeden çıkmış, CHP istikametini kaybetmiştir

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Kılıçdaroğlu'na tazminat davası) Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım.

(Tecavüz soruşturmaları) Bu konularla ilgili başından itibaren, her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vs. bu tür şeyleri konuşan bu zat, tabanına sahip olamadığının uygulamasının ortaya koymuş vaziyettedir. İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaftadır, buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur.

KORONAVİRÜS AŞISI

Kesinlikle çeşitlilik var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm, bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Benim de aşı olmak da sıkıntım söz konusu değildir. Sağlık söz konusudur. Bu noktada gereken neyse yapmalıyız.

Ayrıntılar gelecek...