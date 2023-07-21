Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!

Emeklilere Yeni Düzenleme ve Zam Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turundan döndü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli aylıklarına yeni düzenlemeler ve seyyanen zam taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zam Yaparken Fırsatçılara Karşı Tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında emekli aylıklarına yönelik düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Hükümetin memura, işçiye ve emekliye yapılan zamlarda enflasyona ezdirmeme taahhüdünü vurgulayan Erdoğan, bazı fırsatçıların vatandaşın cebine el uzatmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

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Yıl Sonu Değerlendirmesi Ve Refah Payı

Erdoğan, emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapacaklarını duyurdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranının yüzde 25'e yükseltildiğini açıkladı. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirten Erdoğan, enflasyonun üzerinde artışlar yapılarak çalışan ve emekli kesimin refahını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın Fırsatçılara Karşı Denetimleri Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların mağdur olmaması için ticaret bakanlığının denetimlerini sıklaştırdığını ve fırsatçılara karşı cezai işlemleri artırdığını belirtti. Hükümet, fırsatçıların vatandaşın cebini zorlamasına izin vermemek için gerekli tedbirleri almayı kararlılıkla sürdürüyor.

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