Terör inleri yok edilmeye devam ediliyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu

MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terör inlerini yerle bir… pic.twitter.com/Lb9uo9KmMP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2023

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