İstanbul’dan İzmir’e sahte para taşıdı! Zanlı sahte banknotlarla gözaltına alındı

İstanbul'dan İzmir'e sahte para getirerek piyasaya süren kişiyi takibe alan İzmir polisi, şahsı sahte banknotlarla yakaladı. 113 bin TL'lik sahte paranın ele geçirildiği operasyon çerçevesinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ŞÜPHELİ OTOGARDA KISKIVRAK YAKALANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e sahte para getirerek piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, uzun süredir takibi yapılan ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan bir şüphelinin, İstanbul'dan İzmir'e sahte para getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen polis, M.S. isimli şüpheliyi otogar civarında yakaladı. Yapılan aramada; bin 128 adet 100 TL'lik sahte banknot, üç adet 200 TL'lik sahte banknot olmak üzere toplam 113 bin 400 TL sahte banknot ele geçirildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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