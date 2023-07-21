Mersin’de düzenlenen yayla konserleri yaz akşamlarına renk katıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğunun, yaz akşamlarında yaylalarda düzenlediği konserler devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde Mut ilçesi Sertavul Mahallesi ile başlayan konserler, Gülnar Zeyne Mahallesi, Tarsus Çamalan Mahallesi, Mut Kozlar Mahallesi, Erdemli Hacıalanı Mahallesi ve Silifke Gökbelen Mahallesi ile devam etti. Birbirinden güzel ve unutulmaz türkülerin seslendirildiği konserlerde, Büyükşehir Belediyesinin Halk Oyunları Topluluğu da yöresel oyunlar sergiledi. Vatandaşlar türkülere eşlik ederken, halaya da katıldı.

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"MERSİN'İN BİR UCUNDAN BİR UCUNA YAYLALARA, İLÇELERE ULAŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şefi Erdal Koşar, Erdemli ilçesi Hacıalanı'nda yaptığı konuşmasında, "Türk Müziği Orkestramızla kaldığımız yerden güzel konserlerimize devam edeceğiz. Bu sene çok güzel konserler hazırladık. Mersin'in bir ucundan bir ucuna yaylalara, ilçelere ulaşıyoruz. Sanatın iyileştirici gücünü her yerde hissettirmeye çalıştık. Sağolsun Başkanımız bu sene bütün ilçelere sanatı ulaştırdı. Bizler de elimizden geldiğince en güzel şekilde sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz" dedi.

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Koşar, Silifke ilçesi Gökbelen Mahallesi'nde verdikleri konserde ise "Gittiğimiz her yerde halkın bize geri dönüşleri, tepkileri çok güzel oldu. Konserlerimize yaylalardan sonra mahallelerde devam etmeyi düşünüyoruz. Buraya gelen insanlar, müziğin iyileştirici gücünden aldıkları enerji ile evlerine huzurla dönüyorlar. Halk Oyunları Topluluğumuz, Türk Müziği Orkestramız, tiyatro ekibimiz küçükten büyüğe yaz akşamlarında herkese güzel bir akşam yaşatmaya çalışıyoruz. Herkes çok memnun. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak çok güzel" ifadelerine yer verdi.

"GÜZEL BİR ATMOSFER, GÜZEL BİR ORTAM"

Erdemli ilçesi Hacıalanı Mahalle Muhtarı Muhammed Var, "Çok güzel bir organizasyon. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonların daha fazla artmasını talep ediyorum. Biz halimizden gayet memnunuz. Güzel bir atmosfer, güzel bir ortam" derken, yazları Hacıalanı'nda geçirdiklerini söyleyen Canan Yıldırım ise "Çok güzel, memnun olduk. İlk biz geldik. Büyükşehirimizin sanata değer vermesi, insanları motivasyon açısından mutlu etmek için çabalarını takdir ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konser etkinliğinden memnun kaldığını söyleyen Osman Yıldırım, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine öncelikle bizi böyle etkinliklere kavuşturdukları için çok teşekkür ederiz. Bunun devamı da dileriz" dedi.

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