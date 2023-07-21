Makineye kupon oynattı! Milyoner oldu!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Fevzi Badıkan isimli talihli, 60 TL değerindeki Çılgın Sayısal Loto kuponu ile büyük bir başarı elde etti. Kazandığı dev ikramiye, Türkiye'de şans oyunlarından verilen en büyük para ödülü oldu. Fevzi Badıkan, bankadan çekini alarak bu büyük başarıyı resmi olarak elde etti.

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Makineye kupon oynattı! Milyoner oldu!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Fevzi Badıkan, 17 Temmuz Pazartesi günü Sisal Şans tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde tarihin en büyük ikramiyesini kazandı. 60 TL değerindeki kuponu ile tam 247 milyon 659 bin 481 TL'lik dev ikramiyeyi elde etti. Bu büyük ödül, Türkiye'deki şans oyunlarından verilen en yüksek para ödülü olarak tarihe geçti.

Büyük İkramiyeyi Makineye Oynattığı 60 Liralık Kuponla Kazanmış

Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, Silvan’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti mensubu olduklarını belirterek, “Fevzi amcam Silvan’ın sayılı zenginleri arasındaydı. İşler ters gidince iflas etmek zorunda kaldı. İflas edince de il dışına çıktı, İzmir’e yerleşti. İzmir’den Ankara’ya geldi. O süreçten sonra tekrar Silvan’a geldi yerleşti. Silvan’a geldikten sonra ara sıra loto oynuyordu. Biz aslında oynamasını istemiyorduk. Önce 20 liralık oynadı, onla 60 lira kazandı. Sonra 60 lirasını bir daha yatırdı. Oynarken kendisi de oynamadı, makineye oynattı." dedi. Bu defa oynadığı 60 TL'lik kuponla büyük bir servet kazandı.

Makineye kupon oynattı! Milyoner oldu!

Kazanılan Para Bölgeye ve Diyarbakır'a Yatırım Olarak Dönecek

Fevzi Badıkan'ın yeğeni Şükrü Badıkan, büyük ikramiyenin kazanılmasından sonra ailenin hedefleri hakkında açıklamada bulundu. Badıkan Aşireti mensubu olan aile, kazandıkları parayı bölgeye ve Diyarbakır'a yapacakları yatırımlara yönlendirmeyi düşünüyor. Özellikle Silvan'da bir fabrika kurma fikri gündemde ve bu yatırımın bölgeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz da bu büyük ikramiyenin verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Fevzi Badıkan'a hayırlı olmasını diledi. Fevzi Badıkan ve ailesinin kazandığı bu büyük ödül, gelecekte bölge için önemli projelere ve yatırımlara vesile olması açısından dikkat çekiyor.

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