Halkın sağlığıyla oynadılar! Ruhsatsız bakkal tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürdü

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekiplerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bakkala düzenlediği baskında tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu.

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Halkın sağlığıyla oynadılar! Ruhsatsız bakkal tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürdü

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekiplerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bakkala düzenlediği baskında tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu.

İŞ YERİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Yenimahalle genelinde rutin denetimlerine aralıksız devam eden Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri gelen ihbarları da değerlendiriyor. Zabıta ekipleri, Demetevler'den gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. 406. Cadde'de ruhsatsız olarak çalışan yabancı uyruklu mahalle bakkalına yapılan baskında en çok da çocukları tehdit eden bisküvi, çikolata, cips ve şekerleme gibi gıda maddeleri başta olmak üzere tarihi geçmiş yüzlerce ürününün raflarda satışının yapıldığı tespit edilerek, malzemelere el konuldu. Bayat ürünler Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince tek tek sayılarak tutanakla yediemine alınırken, iş yeri hakkında cezai işlem başlatıldı.

Halkın sağlığıyla oynadılar! Ruhsatsız bakkal tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürdü

HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAMALARINA İZİN VERİLMEYECEK

Halk sağlığı ile oynayan esnaflara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Denetimler sırasında eksiklikleri olan esnafımızı uyarıyoruz. Ancak fiyatlarda fırsatçılık yapan, hijyen kurallarına uymayan, bozuk gıda satarak halkın sağlığını hiçe sayan kişilere de cezai işlem yapmaktan çekinmeyiz. Denetimlerimiz ilçe genelinde devam edecek" diye konuştu.

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KAYNAK: İHA

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