Kendi kafasını matkapla deldi! Rüyalarını kontrol etmeye çalıştı!

Rusya'da bir adam, rüyalarını kontrol etme amacıyla mikroçip takmak için kafatasını hırdavatçıdan aldığı matkapla deldikten sonra hastaneye kaldırıldı.

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Kendi kafasını matkapla deldi! Rüyalarını kontrol etmeye çalıştı!

Rusyalı Michael Raduga, rüyalarını kontrol etme arzusuyla dikkat çeken cesur bir adım attı. Ev tipi bir matkap kullanarak kendi kafatasına çip yerleştirme girişiminde bulunan Raduga, ilginç bir deneyin öncüsü oldu. Ancak bu deney, oldukça tehlikeli ve bilimsel olmayan bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Beyin Cerrahlarının Videolarını İzledi

Beyin cerrahlarının çalışma yöntemlerini inceleyerek kendini eğiten Raduga, kendi rüya kontrol çipini oluşturma fikrini geliştirdi. Ardından, bir matkap ve elektrot kullanarak ameliyatını gerçekleştirdi. Yaşamı tehdit eden bu çalışma, bilimsel dergilerde ve üniversitelerde destek görmüyor.

Kendi kafasını matkapla deldi! Rüyalarını kontrol etmeye çalıştı!

Sosyal Medyada Paylaştı

Sosyal medyada videolar paylaşarak deneyiminin ayrıntılarını gösteren Raduga, sonuçlarının gelecekteki rüya kontrol teknolojileri için umut verici olduğunu belirtti. Ancak bilim insanları, böyle amatör ve sağlıksız yöntemlerin yerine bilimsel ve etik çalışmaların önemini vurguluyor.

Raduga, "VR teknolojilerini kullanarak dokunamazsınız, yemek yiyemezsiniz, zevk alamazsınız. Bu tür teknolojiler sınırlıdır, harikalar, çok iyiler, ancak sınırlamaları var. Er ya da geç, genel olarak her şeyin mümkün olduğu bir dünyamız olduğunu anlayacağız" dedi.

VR teknolojileri ve rüya kontrolü gibi konular, bilim dünyasında ilgi çeken alanlar olmakla birlikte, güvenilir ve etik yöntemlerle bu alandaki çalışmaların yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık ve güvenlik açısından risk taşıyan kendi kendine yapılan deneyler, uzmanlar tarafından ciddi bir şekilde eleştirilmektedir. Bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmalar ise daha somut ve güvenilir sonuçlar sunmaktadır. Bu tür araştırmalara öncelik vermek, sağlıklı ilerlemeyi sağlayarak bilimsel gelişmelerin daha güvenilir ve etkili olmasına katkı sağlayacaktır.

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