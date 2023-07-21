Marmaray'da İntihar girişimi! Seferler tek hattan yapılıyor!

Marmaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yenikapı İstasyonu'nda saat 11.20'de bir intihar girişimi yaşandığı belirtildi. Bu üzücü olay nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi.

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Marmaray'da İntihar girişimi! Seferler tek hattan yapılıyor!

Marmaray'ın sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada, "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

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