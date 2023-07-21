Marmaray'da İntihar girişimi! Seferler tek hattan yapılıyor!

Marmaray'ın sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada, "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.
Sosyal Medya Paylaşımı
Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) July 21, 2023
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