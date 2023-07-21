Erdoğan'dan dış politika mesajı! 'Yol haritamız, düşmanı azaltmak dostu çoğaltmak'

Kazan-Kazan Anlayışıyla Körfez Ülkeleriyle Kapsamlı İşbirlikleri Güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyaretlerin verimli geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan-Kazan anlayışıyla önemli ve kapsamlı işbirlikleri projeleri üzerinde durulduğunu ifade etti. Savunma sanayii, enerji, turizm, müteahhitlik gibi alanlarda kararlaştırılan hususların hızla hayata geçirileceğini belirtti.

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Bölgesel Huzur ve İstikrara Destek, Kıbrıs Meselesinde Duruş Paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez bölgesinin huzur ve istikrarına olan desteğin vurgulandığı görüşmelerin yapıldığını belirtti. Bölgesel konularda istişare ve eşgüdümün devamının kararlaştırıldığını ifade etti. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladıklarını ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair duruşlarını tüm dünya ile paylaştıklarını dile getirdi.

Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükselen Birleşik Arap Emirlikleri ile Büyük Ölçekli Anlaşmalar İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini söyledi ve 50,7 milyar dolar tutarında devasa ölçekli anlaşmaların imzalandığını açıkladı. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasının kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik potansiyelin ciddi manada artacağına inandıklarını ve bu anlaşmaların Körfez ülkelerinin Türkiye'ye güveninin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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İsrail ve Filistin ile Yapılacak Ziyaretler ve İkili İlişkilerde Atılacak Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin konusunda da önemli adımların atılacağını açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkede misafir edeceklerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretlerle bazı adımların atılacağını ve sürecin hızlanacağını belirtti.

Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye'nin Diplomatik Çabaları

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin küresel gıda fiyatlarını artıracak etkilerine karşı inisiyatif alacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin ile görüşmeler yaparak tahıl koridorunun aktif çalışmasını sağlamak için çaba harcayacaklarını ifade etti. Bu girişimin devam etmesinin insanlığın hayrına olduğunu ve diplomasi tüm enstrümanlarının kullanılacağını belirtti.

Emeklilere Yapılacak Değerlendirme ve Akaryakıtta Vergi Düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerle alakalı yıl sonunda yeniden bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, akaryakıtta yapılan ÖTV artışının depremle mücadele ve Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında yapıldığını belirtti ve fırsatçılara izin vermeyeceklerini, denetimlerin sıkılaştırılacağını ifade etti.

Gabar Petrolü, Türkiye Ekonomisine Can Verecek

Türkiye, 2024 yılında enerji sektöründe dönüm noktası olan Gabar petrolü üretimine odaklanıyor. Günde 12-13 bin varil üretilen petrol miktarı, planlanan yatırımlarla birlikte 100 bin varile çıkarılacak, böylece Türkiye üretimini ikiye katlayacak. 2024'ün sonuna kadar hedeflenen bu başarı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli bir adım olacak.

Fahiş Kira Artışlarına Son: Ceza Uygulaması Yolda

Konut fiyatlarında ve kira ücretlerinde yaşanan fahiş artışlar, Türkiye hükümetini harekete geçirdi. Açgözlü bir azınlığın kar hırsının vatandaşların sırtına bindirilmesine izin verilmeyecek. Hükümet, fahiş fiyat artışlarına ve konut spekülasyonlarına karşı ceza uygulaması başlatarak, piyasayı dengede tutmayı hedefliyor.

Yerel Seçimler Öncesi CHP'de Yenilenme Sinyalleri

2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklar hız kazanıyor. CHP, büyük kongreyle birlikte mevcut yönetimde bir yenilenmeye gidecek. Stratejik aday seçimi, parti içi atamalar ve kongre süreci, partinin seçim öncesi planlarında belirleyici bir rol oynuyor. CHP'nin hedefi, Türkiye'nin siyasi ve yerel yönetimlerinde güçlü bir şekilde temsil edilmek.

Gençler Uyuşturucu Tehditlerine Karşı Korunacak

Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede Türkiye, kararlı adımlar atıyor. Türk güvenlik güçleri, sokak satıcılarından uyuşturucu baronlarına kadar zehir tacirlerine karşı kesintisiz bir mücadele veriyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, devletin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Eğitim, tedbir ve aile desteği, gençlerin geleceğini güvence altına alacak.

Kuzey Kıbrıs'ta Yeni Dönem: Türk Devletleri Teşkilatı'nda Gözlemci Üye

Türkiye'nin çalışmaları sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak yerini alıyor. Bu başarı, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası platformda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, fiziki altyapıdaki gelişmeler ve havalimanı yatırımları, Kuzey Kıbrıs'ın potansiyelini artırarak yeni adımların atılmasını tetikleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel işbirlikleri, diplomatik adımları ve ekonomik projeleri hakkında önemli bilgiler içeriyor.

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