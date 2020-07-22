Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra yakılan ardındansa varil içinde üzerine beton dökülüp cansız bedeni ormanlık alan atılan Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda,"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." dedi.

Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

"ŞİDDETE KARŞI DURACAK BUNLARI MİLLET OLARAK YENECEĞİZ"

Erdoğan açıklamasında,"Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

"DAVANIN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAK, NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Erdoğan son olarak şunları kaydetti:

"Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.

Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum."

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