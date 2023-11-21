Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında mevkidaşı Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecid Tebbun tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında mevkidaşı Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Cezayir'de
Erdoğan'a Cezayir ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Cezayir'de

Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak. İlgili Bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri imzalanacak.


Ayrıca, Gazze ve işgal edilen Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

TCDD çalışanlarının cağ kebabı sevdası depoyu küle çevirdi!TCDD çalışanlarının cağ kebabı sevdası depoyu küle çevirdi!

32 yaşındaki şehidin naaşı evinin karşısına defnedildi32 yaşındaki şehidin naaşı evinin karşısına defnedildi

Amatör maçta kırmızı kart gösteren hakem futbolcuların elinden zor kurtuldu!Amatör maçta kırmızı kart gösteren hakem futbolcuların elinden zor kurtuldu!

Kadıköy'de drone destekli trafik denetiminde ceza yiyen sürücüden ilginç tepki: Üç kuruş para ...Kadıköy'de drone destekli trafik denetiminde ceza yiyen sürücüden ilginç tepki: Üç kuruş para ...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sivas’ta esrarengiz türbe! Köylüler yetkililerin araştırmasını istiyor!
Sivas’ta esrarengiz türbe! Köylüler yetkililerin araştırmasını istiyor!
Gazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildi
Gazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildi
Bakan Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmıyor! Narkogüç ile 7 ilde operasyon!
Bakan Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmıyor! Narkogüç ile 7 ilde operasyon!
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için açıklama: Hafta sonuna kadar kar yağışı öngörmüyoruz
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için açıklama: Hafta sonuna kadar kar yağışı öngörmüyoruz
Son Haberler
Av. Ramazan Öztürk AK Parti Pendik Belediye başkan aday adayı oldu
Av. Ramazan Öztürk AK Parti Pendik Belediye başkan aday adayı oldu
Süleyman Pergel, AK Parti Pendik Belediye Başkan A. Adayı Başvurusunu Yaptı
Süleyman Pergel, AK Parti Pendik Belediye Başkan A. Adayı Başvurusunu Yaptı
İstanbul Valiliği açıkladı! Zorunlu kış lastiği uygulamasında şaşırtan karar!
İstanbul Valiliği açıkladı! Zorunlu kış lastiği uygulamasında şaşırtan karar!
Ticaret Bakanlığı stokçuluğa göz açtırmıyor! 36 işletmeye 105 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı stokçuluğa göz açtırmıyor! 36 işletmeye 105 milyon TL ceza kesildi
Kar hayatı felç etti! 142 köy yolu kapandı uçaklar rötar yaptı!
Kar hayatı felç etti! 142 köy yolu kapandı uçaklar rötar yaptı!
Holokost ( Yahudi soykırımı) Nedir, Holokost'un anlamı nedir, Holokost'ta neler olmuştu?
Holokost ( Yahudi soykırımı) Nedir, Holokost'un anlamı nedir, Holokost'ta neler olmuştu?
Çok Okunanlar
Bakan Vedat Işıkhan'dan Kabine sonrası dikkat çeken asgari ücret ve 'Tek zam' açıklaması geldi
Bakan Vedat Işıkhan'dan Kabine sonrası dikkat çeken asgari ücret ve 'Tek zam' açıklaması geldi
CHP'de isimler değişti ancak zihniyet değişmedi! Özgür Özel Türkiye düşmanı sözde sanatçının önünde eğildi, elini öptü
CHP'de isimler değişti ancak zihniyet değişmedi! Özgür Özel Türkiye düşmanı sözde sanatçının önünde eğildi, elini öptü
Başkan Erdoğan yüzde 50+1 sistemi değişmeli demişti, Bahçeli'den açıklaması geldi! 'Aksayan yönleri varsa değiştirilmeli'
Başkan Erdoğan yüzde 50+1 sistemi değişmeli demişti, Bahçeli'den açıklaması geldi! 'Aksayan yönleri varsa değiştirilmeli'
Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi? Özgür özel tüm küskünleri partiye davet etmişti
Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi? Özgür özel tüm küskünleri partiye davet etmişti
Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu
Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu
Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!
Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!
Yorumlananlar
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!