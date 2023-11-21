TCDD çalışanlarının cağ kebabı sevdası depoyu küle çevirdi!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Devlet Demir Yollarına ait bir depoda çıkan yangını 3 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alırken yangının çıkış sebebi duyanları şaşkına çevirdi.

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TCDD çalışanlarının cağ kebabı sevdası depoyu küle çevirdi!

Erzurum’da Devlet Demir Yollarına ait depoda çıkan yangın güçlükle söndürülebildi. Yangına kurum çalışanlarının depo içerisinde koyun keserek cağ kebabı yaptıkları için yaktıkları ateşin neden olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde bulunan TCDD’ye ait atölye ve depoların bulunduğu bölgede yangın çıktı. İhbarın üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 3 saatlik bir çalışma sonunda yangını kontrol altına alırken yangının çıkış sebebi duyarları şaşkına çevirdi.

TCDD çalışanlarının cağ kebabı sevdası depoyu küle çevirdi!

Kurum çalışanlarının depo içerisinde koyun keserek cağ kebabı yapmak istedikleri belirlendi. Kebap için yakılan ateşin sıçraması sonucu depoda bir anda yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. İddiaya göre çalışanların önce yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamadıkları belirtildi.

TCDD çalışanlarının cağ kebabı sevdası depoyu küle çevirdi!

Yangına müdahale edin itfaiye ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline 112 ekiplerince müdahale edildi. Yangın sırasında depoda bulunan kimyasal malzemeler de itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından uzaklaştırıldı.

İtfaiye çalışanları yangında mahsur kalan iki yavru kediyi de kurtarmayı başardı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri de yangının meydana geldiği depo ve atölyede incelemelerde bulundu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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