Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz." dedi.

Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu ve projesi olmayanlar, koltuğunu kaybetme korkusunun son hezeyanı olarak siyasette ve söylemde seviyesizliğini de ispatlamıştır. Milletimizdeki demokratik olgunluğun zerresinin kendilerinde olmadığını bir kez daha göstermişlerdir. Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz."