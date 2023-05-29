Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı şehirler belli oldu. Erdoğan, diğer siyasi parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'ın memleketlerinde ise oy oranını yükseltmeyi başardı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderlerinin memleketlerinde oy oranını arttırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turundan sonra Rize için özel çalışma talimatı veren Erdoğan'ın oyları yüzde 72,7'den 75,8'e çıktı.

Erdoğan'ı ikinci turda destekleyen Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da oylar 25,2'den yüzde 33'e çıkarken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketin Tunceli'de yüzde 16,2'den 17'ye, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de yüzde 62,3'den 66,1'e yükseldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNDE OYU YÜKSELDİ

Erdoğan, ikinci turda kendisini destekleyen ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır’da oylarını 25,2’den yüzde 33’e çıkarırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de yüzde 16,2’den 17,7’ye, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de de yüzde 62,3’den 66,1’e yükseltti.

Erdoğan'ın ilk turda en yüksek oy aldığı şehirlerde ise değişiklik olmadı. Bayburt (82,4), Gümüşhane (78,6), Çankırı (76,7), Yozgat (76,3) ve Rize (75,8) oy oranlarıyla Erdoğan'ın kaleleri haline geldi.

Erzurum'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan oylarını 5 puan arttırarak 68,5'ten 73,5'e yükseltti.

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