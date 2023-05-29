Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı şehirler belli oldu. Erdoğan, diğer siyasi parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'ın memleketlerinde ise oy oranını yükseltmeyi başardı.