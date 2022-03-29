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  3. Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay’ın araları kızıştı! Orhan Gencebay ateş püskürdü: “Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan!”

Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay’ın araları kızıştı! Orhan Gencebay ateş püskürdü: “Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan!”

Cüneyt Arkın, yazdığı kitapta Kemal Sunal ile bir anısını anlattı. Yayınlanan kitapta Kemal Sunal’ın sevmediği sanatçı olarak iddia edilen Orhan Gencebay, yazılanlara itiraz ederek Cüneyt Arkın’a ateş püskürdü.

Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay’ın araları kızıştı! Orhan Gencebay ateş püskürdü: “Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan!”

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal ile bir anısını yazdı. Cüneyt Arkın, Kemal Sunal’ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini iddia etti. Kitapta yer alan bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu söylentileri dikkat çekti.

Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay’ın araları kızıştı! Orhan Gencebay ateş püskürdü: Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan!

“BENİ TÜRK HALKI BURALARA GETİRDİ”

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, kitapta yazılan olaylarla ilgili, 2. Sayfa programının canlı yayına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.  Usta sanatçı, "Cüneyt Arkın'ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüney Arkın, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay’ın araları kızıştı! Orhan Gencebay ateş püskürdü: Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan!

“KİTAPLARINI TOPLATACAĞIM”                         

Canlı yayına katılan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ise şu sözleri kullandı: "Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz."

Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay’ın araları kızıştı! Orhan Gencebay ateş püskürdü: Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan!

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