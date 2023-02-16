Daichi Kamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daichi Kamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daichi Kamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daichi Kamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daichi Kamada 5 Ağu 1996 tarihinde ---, Ehime şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鎌田 大地 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daichi Kamada Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Daichi Kamada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eintracht Frankfurt futbol takımında oynamaktadır. Eintracht Frankfurt takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Daichi Kamada'nin Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daichi Kamada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kamadadaichi/

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Daichi Kamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daichi Kamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daichi Kamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daichi Kamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Sagan Tosu

1 Temmuz 2017 yılında E. Frankfurt

31 Ağu 2018 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2019 yılında E. Frankfurt

Daichi Kamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daichi Kamada şuan Eintracht Frankfurt takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daichi Kamada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kids FC, Gamba Osaka Jr Yth, Higashiyama HS

Japonya takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 6 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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