Jesper Lindstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Lindstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Lindstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Lindstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Lindstrom 29 Şubat 2000 tarihinde Taastrup şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jesper Grænge Lindstrøm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Lindstrom Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSG ApS yapmaktadır. Jesper Lindstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eintracht Frankfurt futbol takımında oynamaktadır. Eintracht Frankfurt takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Lindstrom'nin Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jesper Lindstrom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jobbe2902

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http://www.instagram.com/jesperlindstroem18/

Jesper Lindstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Lindstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 28.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesper Lindstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Lindstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF

11 Temmuz 2021 yılında E. Frankfurt

Jesper Lindstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Lindstrom şuan Eintracht Frankfurt takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesper Lindstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Taastrup FC, BSI Fodbold, Vallensbæk IF, Brøndby IF (2013-2019)

Danimarka takımında 25 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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