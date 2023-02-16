Makoto Hasebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makoto Hasebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Makoto Hasebe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Makoto Hasebe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Makoto Hasebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makoto Hasebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makoto Hasebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makoto Hasebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makoto Hasebe 18 Ocak 1984 tarihinde Fujieda, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長谷部 誠 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makoto Hasebe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Makoto Hasebe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eintracht Frankfurt futbol takımında oynamaktadır. Eintracht Frankfurt takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Makoto Hasebe'nin Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Makoto Hasebe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makoto_hasebe_official/

Makoto Hasebeboyu ve yaşı kaç

Makoto Hasebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makoto Hasebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Makoto Hasebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makoto Hasebe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Urawa Reds

1 Ocak 2008 yılında Wolfsburg

2 Eylül 2013 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2014 yılında E. Frankfurt

Makoto Hasebe kimdir

Makoto Hasebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makoto Hasebe şuan Eintracht Frankfurt takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lanka FC, Aojima Higashi Soccer Boys (1990-1995), Fujieda Aojima Junior High School (1996-1998), Fuijeda Higashi High School (01/1999-12/2001)

Makoto Hasebe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 17 numaralı formasıyla 11 Şubat 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 114 maçta 2 gol atmıştır.

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Makoto Hasebe nereli

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