Datça’da Jandarma operasyonu! Kaçak alkol üretimine el koyuldu

Muğla'nın Datça ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından kaçak el yapımı alkol üretimi yapılan eve yapılan operasyonda değişik türde yüklü miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

İHBARI ALAN JANDARMA ADRESE BASKIN YAPTI

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Datça İlçesi Mesudiye Mahallesinde ikamet eden N.B. isimli şahsın ikametinde kaçak alkol ürettiği ve bandrolsüz alkol bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

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Yapılan aramada; 725 litre el yapımı şarap, 26,5 litre el yapımı rakı, 6 litre bandrolsüz rakı, 1,5 litre bandrolsüz votka, 0,75 litre bandrolsüz şampanya, 3 litre bandrolsüz likör ve 1,4 litre bandrolsüz viski ele geçirildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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