Defineciler kazdıkları tünelde suçüstü yakalandılar!

Operasyon, Aksaray’ın merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan bir arazide gerçekleştirildi. Kaçak kazı yapan 5 define avcısı, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 10 metre derinlikte 30 metre uzunluktaki tünelde suçüstü yakalandı.

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Defineciler kazdıkları tünelde suçüstü yakalandılar!

Aksaray’da kaçak kazı yapan 5 define avcısı, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 10 metre derinlikte 30 metre uzunluktaki tünelde suçüstü yakalandı.

Operasyon, Aksaray’ın merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan bir arazide gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 5 şahsın kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Defineciler kazdıkları tünelde suçüstü yakalandılar!

Kimlikleri belirlenen 5 şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri şüphelileri 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takibe aldı.

Defineciler kazdıkları tünelde suçüstü yakalandılar!

Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüpheli de arazideki tünel içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, tünelde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici alet, 3 adet kürek, 2 adet seyyar kablo, 1 adet projektör lamba, 13 metre halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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