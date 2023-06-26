Deniz yatağında uyuya kaldı! 4 mil açıkta kurtarıldı!

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyünde, dikkatsizlik sonucu deniz yatağında uyuyakalan bir kişi, yaşadığı tehlikeli durumdan kurtarıldı. Olay, yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen kişinin yardım çağrısıyla ortaya çıktı.

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Deniz yatağında uyuya kaldı! 4 mil açıkta kurtarıldı!

Edirne'de tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen kişi, deniz yatağında uyuyakaldı.

Deniz yatağında uyuyakaldı, açıldıkça açıldı

Sahilde uyuyakaldığı sırada deniz akıntılarıyla sürüklenen kişinin çaresiz durumu fark edildiğinde, hemen kurtarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan deniz kurtarma timleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Zorlu bir mücadele sonucunda kurtarılan kişi, sağlık durumu kontrol edildikten sonra güvenli bir şekilde karaya getirildi. Kurtarılan kişi, olay sırasında şans eseri yara almadan kurtuldu.

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen kişiye ulaştı.

Deniz yatağında uyuya kaldı! 4 mil açıkta kurtarıldı!

Tekneye alınan kişi, daha sonra kıyıya götürüldü.

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