Deniz yatağında uyuya kaldı! 4 mil açıkta kurtarıldı!

Edirne'de tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen kişi, deniz yatağında uyuyakaldı.
Deniz yatağında uyuyakaldı, açıldıkça açıldı
Sahilde uyuyakaldığı sırada deniz akıntılarıyla sürüklenen kişinin çaresiz durumu fark edildiğinde, hemen kurtarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan deniz kurtarma timleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Zorlu bir mücadele sonucunda kurtarılan kişi, sağlık durumu kontrol edildikten sonra güvenli bir şekilde karaya getirildi. Kurtarılan kişi, olay sırasında şans eseri yara almadan kurtuldu.
Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen kişiye ulaştı.
Tekneye alınan kişi, daha sonra kıyıya götürüldü.
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