LGS tercih kılavuzu açıklandı MEB duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Ortaöğretim Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu ilan etti.

Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Tercih kılavuzu için tıklayınız.

Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre kontenjan ve sınva puanları bugün, tercihler 3-19 Temmuz arası, yerleşt,rme sonuçlarının ilanı 24 Temmuz tarihleri arasında olacak

Tercih Süreci Tarihleri ve Seçilebilecek Okul Sayısı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapma imkanına sahip olacak.

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Tercihlerin Yapılması ve Yerleştirme Kriterleri

Tercihler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına göre gerçekleştirilecek. Eğer merkezi sınav puanı eşitlik durumu oluşursa, Okul Başarı Puanı (OBP), Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihi gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, konumu ve öğrencinin ikamet adresi gibi faktörlere göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara göre yapılacak. Öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yerleştirme gerçekleştirilecek.

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Tercih Sürecindeki Önemli Noktalar

Tüm öğrenciler, sınava girmiş olsun ya da olmasın, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar tercihinde bulunmak zorundadır. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt yaptırmış olan öğrenciler tercih yapamayacaklar.

Öğrenciler üç grupta tercih yapabilecek: merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecekler.

İlk tercih ekranı yerel yerleştirme için açılacak ve öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercih yapan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için ek tercihlerde bulunabilecekler.

Nakil Süreci

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde gerçekleştirilecek. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilinecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından farklı okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde, yerleşemeyen öğrenciler en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Depremzedelere Yapılan Düzenleme

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 8. sınıfta kayıtlı olan öğrencilere pozitif ayrımcılık uygulanacak. Bu öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış olsalar da herhangi bir okula yerleşememişlerse, ilgili İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirilecekler.

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