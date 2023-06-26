İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor! Tüm zamanların rekoru kırıldı!

İstanbul Havalimanı, 11 Haziran'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için gelen yoğun futbolseverlerle birlikte toplam 1684 uçuşla Avrupa'da tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı. Bu sayede Frankfurt Havalimanı'nın rekorunu geçen İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş ve kalkış sayısına ulaştı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın Verilerine Göre Rekor Kırıldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Eylül 2019'da Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam 1624 iniş-kalkış rakamına ulaşılmıştı. Ancak İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı tatili öncesindeki yoğunlukla birlikte bu rekoru da geçerek Avrupa havalimanları arasında günlük uçak trafiği açısından lider konumuna yükseldi.

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İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı tatili öncesindeki yoğun uçuş trafiğiyle bir kez daha günlük yolcu sayısı rekoru kırdı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da gerçekleşmesiyle havalimanı, Avrupa'da tüm zamanların hava trafik rekoruna imza attı. İstanbul Havalimanı, önemli bir uluslararası hava yolculuğu merkezi olarak gücünü göstermeye devam etmektedir.

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