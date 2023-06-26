Dünyanın en iyileri ile yarışacak! İşte yerli ve milli ANKA-3!

Uçan kanat yapısı, hava araçlarının en özel tasarımlarından biri olarak kabul edilir. Bu tasarım, geleneksel kanat yapılarından farklı olarak, kanadın ve gövdenin birleştiği noktada belirgin bir kavis oluşturarak kanadın gövdeye geçişini sağlar. Uçan kanat yapısı, daha yüksek hızlara, daha iyi manevra kabiliyetine ve daha düşük dirence sahip olma avantajına sahiptir.

Türkiye'de yerli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 projesi, uçan kanat yapısının kullanıldığı önemli bir örnektir. ANKA-3, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır. Bu proje, Türkiye'nin uçan kanat teknolojileri alanında iddialı bir şekilde yer almasını sağlamaktadır.

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Dünya genelinde birçok ülke uçan kanat yapısı üzerinde çalışmalar yaparken, Türkiye bu alanda "en iyilere" meydan okuyan bir proje başlatmıştır. ANKA-3, yerli imkanlarla geliştirilmiş olması ve uçan kanat yapısının kullanılmasıyla dikkat çekmektedir. Bu projenin amacı, daha gelişmiş hava araçlarına ve daha üstün performansa sahip olan uçan kanat teknolojilerinin Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerini güçlendirmektir.

Dünya bu kanatı istiyor

Amerika, dünyanın en yüksek maliyetli bombardıman uçağı Northrop Grumman B-2 Spirit'i ve insansız hava aracı X-47B modelini geliştirdi. Rus S-70 Okhotnik modeli de 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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En iyiler ile yarışacak

Türkiye, 2000'lerin başında Fransa liderliğinde yürütülen benzer bir projeye başvurmuş ancak 'İş paylaşımı yapıldı. Yer yok' cevabını almıştı. Ankara bu alanda 'en iyilere' meydan okuyan projesini başlattı. Adı ANKA 3 oldu. ANKA-3 ve delta kanat tasarımın en büyük avantajı radar görünmezliği.

Savunma Teknolojileri Uzmanı Arif Emre Örün de, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Aerodinamik açıdan mükemmel bir uçak. Çünkü her yerini kaldırma kuvveti olarak kullanıyor. Hava sürtünmesinden en az etkilenen, yakıt verimliliği en iyi olan ve de çok uzak mesafelere aynı etki sistemiyle erişebilen bir savaş uçağına sahip olacaksınız. Ne kuyruğunda ne kanatlarında ne de alt istasyonlarında herhangi bir çıkıntı olmaması sizin için müthiş bir radar görünmezliği sağlayacak. Bu sayede de derinden hava yer taarruz operasyonlarını çok başarılı bir şekilde yerine getirebilecek bu uçaklar."

TUSAŞ'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ANKA-3, tasarımı sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesine de sahip olacak.

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