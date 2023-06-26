İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıslar yakalandı! Suç makinesi çıktılar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol tarafından aranan 2 şahsın yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıslar yakalandı! Suç makinesi çıktılar!

Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar neticesinde kırmızı bültenle aranan 2 suçlunun yakalandığı haberini verdi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıslar yakalandı! Suç makinesi çıktılar!

TOPLAM 34 KİŞİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Operasyonda; 2'si Interpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı." şeklinde vatandaşlara bilgi verdi.

Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

LGS tercih kılavuzu açıklandı MEB duyurdu!LGS tercih kılavuzu açıklandı MEB duyurdu!

MIT'ten Suriye'de nokta operasyon! 11 terörist etkisiz hale getirildi!MIT'ten Suriye'de nokta operasyon! 11 terörist etkisiz hale getirildi!

Hayranları bunu da yaptı! Bihter Yöreoğlu için hayır lokması döküldü!Hayranları bunu da yaptı! Bihter Yöreoğlu için hayır lokması döküldü!

Konserine sadece 8 kişi geldi! Yavuz Bigöl sahneden indi! Açıklamasını sosyal medyadan yaptı!Konserine sadece 8 kişi geldi! Yavuz Bigöl sahneden indi! Açıklamasını sosyal medyadan yaptı!

İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor! Tüm zamanların rekoru kırıldı!İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor! Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?

İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!

TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"

'Kukla' operasyonunda 371 gözaltı! Firariler aranıyor!'Kukla' operasyonunda 371 gözaltı! Firariler aranıyor!

Avrupalı aileler LGBT'ye karşı birleşti' Aile yapısını korumak gerek!'Avrupalı aileler LGBT'ye karşı birleşti' Aile yapısını korumak gerek!'

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bodrum'da pes dedirten tuvalet ücreti! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi!
Bodrum'da pes dedirten tuvalet ücreti! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi!
NATO zirvesi öncesi tarihi toplantı! Türkiye ve İsveç masaya oturuyor!
NATO zirvesi öncesi tarihi toplantı! Türkiye ve İsveç masaya oturuyor!
Dünyanın en iyileri ile yarışacak! İşte yerli ve milli ANKA-3!
Dünyanın en iyileri ile yarışacak! İşte yerli ve milli ANKA-3!
Merdan Yanardağ gözaltına alındı! Terörist başını övmüştü!
Merdan Yanardağ gözaltına alındı! Terörist başını övmüştü!
Son Haberler
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Rüyada teşrik tekbiri getirmek ne anlama gelir? Ramazanda teşrik tekbiri getirilir mi?
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Rüyada teşrik tekbiri getirmek ne anlama gelir? Ramazanda teşrik tekbiri getirilir mi?
Süleymanpaşa Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Süleymanpaşa Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Süleymanpaşa Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Süleymanpaşa Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Kapaklı Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Kapaklı Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Kapaklı Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Kapaklı Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Ergene Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Ergene Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Ergene Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Ergene Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Yok artık dedirten olay! Bir şehre yetecek kadar elektrik çektiler!
Yok artık dedirten olay! Bir şehre yetecek kadar elektrik çektiler!
İnek ölüme yürüdü! Sahibinin feryatları yürekleri dağladı!
İnek ölüme yürüdü! Sahibinin feryatları yürekleri dağladı!
Çok Okunanlar
Sakarya'da zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine tırmandı
Sakarya'da zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine tırmandı
26 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
26 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! Saniye saniye kameralara yansıdı!
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! Saniye saniye kameralara yansıdı!
İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!
İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!
Ünlü ekonomist 9 gündür kayıp! Mehmet Şimşek'in hocasıydı!
Ünlü ekonomist 9 gündür kayıp! Mehmet Şimşek'in hocasıydı!
LGS tercih kılavuzu açıklandı MEB duyurdu!
LGS tercih kılavuzu açıklandı MEB duyurdu!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!