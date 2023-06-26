İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıslar yakalandı! Suç makinesi çıktılar!

Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar neticesinde kırmızı bültenle aranan 2 suçlunun yakalandığı haberini verdi.
TOPLAM 34 KİŞİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Operasyonda; 2'si Interpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı." şeklinde vatandaşlara bilgi verdi.
Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.
? İNTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen OPERASYONDA;
2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs… pic.twitter.com/CCInjG5VDe
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