Ünlü ekonomist 9 gündür kayıp! Mehmet Şimşek'in hocasıydı!

Armutlu köyündeki evinde kalan dünyaca ünlü ekonomist Doç. Dr. Korhan Berzeg (83), yıllarca Amerika'da yaşadıktan sonra memleketine dönerek Gönen ilçesindeki evinde huzurlu bir yaşam sürdürüyordu. Ancak 17 Haziran sabahı saat 08.30 sıralarında köpeği Tina'yla birlikte doğa yürüyüşüne çıktı. Günlük rutininde olduğu gibi bir saat yürüdükten sonra evine dönmeyen Berzeg'in kaybolması, yakınlarını endişelendirdi. Amerikalı eşi Angela Berzeg, durumu hemen akrabalarına bildirerek yardım talebinde bulundu. Olayın detayları ve arama çalışmalarıyla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

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Herkes Berzeg'i Arıyor

Dünyaca ünlü ekonomist Doç. Dr. Korhan Berzeg'in kaybolması, Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu köyünde büyük bir endişe yaratmış durumda. Berzeg, yıllardır Amerika'da yaşadıktan sonra memleketine dönmüş ve köydeki evinde kalmaktaydı. Ancak 17 Haziran günü saat 08.30 sıralarında köpeği Tina ile birlikte doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Eşi Angela Berzeg, durumu akrabalarına bildirerek yardım talep etti.

Köydeki Arama Çalışmaları

Korhan Berzeg'in yürüyüşe gittiği Kocaaslan bölgesindeki ormanlık alanda yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Muhtar Hamit Erman, durumu jandarmaya bildirdi ve jandarma ekipleri hemen köye ulaştı. Köydeki akrabaları, vatandaşlar ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Ayrıca komando timleri, GÖNDEN, SARR Arama Kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği ve Artema Yürüyüş Grubu da arama ekiplerine destek verdi.

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Korhan Berzeg ve Köpeğinden İz Yok

Yaklaşık 150 kişilik arama ekibine Ankara'dan da özel bir ekip katıldı. Termal kameralar, hassas burunlu arama köpekleri ve İHA'larla yapılan arama çalışmalarında, ünlü ekonomist Korhan Berzeg ve köpeği Tina'dan herhangi bir iz bulunamadı. Bu durum, kaybolmanın kaçırılma ihtimalini akıllara getirdi.

Endişeli Aile

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ve kızı Nisa Berzeg, endişeli bir şekilde müjdeli bir haber beklemekteler. Ayak izlerine dahi rastlanmaması, Berzeg'in kaçırılmış olabileceği şüphesini uyandırdı. Angela Berzeg, eşinin sağlıklı ve dinç olduğunu belirterek, umutla onun sağ salim bulunmasını diledi. Nisa Berzeg ise babasının sağlığıyla ilgili endişelerini ifade ederek, birilerinin fidye talebiyle kaçırmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Korhan Berzeg'in Önemli Kariyeri

Korhan Berzeg, geçmişte İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde matematik, ekonomi ve ekonometri dersleri vermiş ve aynı zamanda Dünya Bankası'nda ekonomi uzmanı olarak görev yapmış bir isimdir. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocası olmuştur. Berzeg, Mehmet Şimşek'e duyduğu güveni ifade ederek, Türkiye ekonomisinin ona emanet edildiğinde kısa sürede toparlanacağına inandığını belirtmişti.

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