DGS geçiş bölümleri | DGS geçiş yapılabilecek bölümler 2020

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına yerleşebilmek için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta gerçekleşti. Sonuçların açıklanması için planlanan tarih 9 Eylül iken, ÖSYM sıcak bir gelişme ile sonuçları 7 Eylül tarihinde açıkladı. 2 gün erken açıklanan sonuçların ardından DGS geçiş bölümleri de yayımlandı. İşte DGS geçiş yapılabilecek bölümler 2020...

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2020

‘Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları’ ve ‘Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları’ ile ilgili tablolar yayımlandı.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS sonuç sorgulama ekranı 2020

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Tercih işlemleri başladığında 2020 yılına ait kılavuz da beraberinde yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre tercihlerini yapacak.

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DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacaktır. ÖSYM'nin linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adımı aşın. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

ÖSYM AİS EKRANI

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