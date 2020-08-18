Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS, tek oturumda uygulandı. İki yıllık eğitim gören mezunlar 4 yıllık lisans öğrenimi görmek için sınavda bir hayli ter döktü. Sınavda adaylara 120 soru soruldu ve 2 buçuk saatte tamamlamaları istendi. DGS maratonunun sona ermesinin ardından bu kez sonuçlar için bekleyiş başladı. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı 2020...

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2020

9 Ağustos 2020 tarihinde yapılan DGS'nin sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. DGS sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayınız ve TC kimlik numara ile şifre girerek sonucunuzu öğreniniz.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2020

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz içerisinde yer verilecektir.

Tercihlerini tamamlayan adaylar, tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar,

bu işlemi elektronik ortamda yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre tercih iptali yapılmaz.

DGS KILAVUZU 2020

Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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