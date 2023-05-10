Dijital arşiv projesine başlandı! Sıfır artık prensibiyle başlatılan yeni proje, basılı evrak kullanımını yüzde 90 azaltacak

OEDAŞ, "Dijital Arşiv" projesine başladı. Buna göre şirketin arşivinde bulunan 5 milyonun üzerinde abonelik hizmeti evrakı, yapay zekâ destekli özel tarayıcılar ile dijital arşive aktarılacak.

YAYINLAMA
Google News
Dijital arşiv projesine başlandı! Sıfır artık prensibiyle başlatılan yeni proje, basılı evrak kullanımını yüzde 90 azaltacak

Elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini yürütürken çevresel etkileri gözeten ve sıfır artık prensibiyle hareket eden OEDAŞ, "Dijital Arşiv" projesine başladı. Buna göre şirketin arşivinde bulunan 5 milyonun üzerinde abonelik hizmeti evrakı, yapay zekâ destekli özel tarayıcılar ile dijital arşive aktarılacak. Şu ana kadar 100 bine yakın evrakı dijitalleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, önümüzdeki süreçte abonelik hizmetlerindeki basılı evrakları yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediklerini ve bu sayede her yıl yüzlerce ağacın kesilmesini önleyeceklerini belirtti.

Dijital arşiv projesine başlandı! Sıfır artık prensibiyle başlatılan yeni proje, basılı evrak kullanımını yüzde 90 azaltacak

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), çevresel etkileri gözeterek sürdürdüğü çalışmaları kapsamında "Dijital Arşiv" projesini hayata geçirdi. Buna göre OEDAŞ'ın arşivinde bulunan basılı abonelik hizmetleri evrakları dijital ortama aktarılıyor.

Muzaffer Yalçın: "Yasal olarak dijitalleri kabul edilen tüm evrakları aktarıyoruz"

Proje hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde ham madde kullanımı, düşük emisyon, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarına yatırım yaptıklarını ve bu çalışmaları teknolojik geliştirmelerle desteklediklerini söyledi. Dijital Arşiv projesinin de bu yaklaşımla ortaya çıktığını ifade eden Yalçın, "Arşivimizde şu anda 5 milyon adedin üzerinde bilgi formu, sözleşme, makbuz ve çeşitli başvuruları kapsayan abonelik hizmeti evrakı bulunuyor. Yasal olarak bu evrakların bazılarının basılı olması gerekiyor ancak çok büyük bir bölümü dijital olarak da saklanabiliyor. Biz de bu nedenle dijital olarak arşivlenmeye uygun olan evraklarımızı taramaya başladık. Bu arşivleri, uluslararası standartlar ile korunan veri merkezimizde saklıyoruz. Şu ana kadar 100 bine yakın evrakın aktarımı tamamlandı. Dijitale aktarılan evrakların basılı hallerini de geri dönüşüme kazandıracağız. Böylece 2030 yılına kadar atıklarımızı yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında da tamamen bitirmeyi hedeflediğimiz sıfır atık vizyonumuz çerçevesinde önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz." dedi.

Dijital arşiv projesine başlandı! Sıfır artık prensibiyle başlatılan yeni proje, basılı evrak kullanımını yüzde 90 azaltacak

"Yeni evrakların yüzde 90'ı direkt dijital ortamda olacak"

Proje çerçevesinde yapay zekâ destekli özel bir tarayıcı kullanıp elle veri girişini azalttıklarını belirten Yalçın, bu sayede operasyonel süreci azaltıp verimliliği artırdıklarına vurgu yaptı. Önümüzdeki süreçte basılı evrak oranını yüzde 90 azaltmayı hedeflediklerini açıklayan Yalçın şöyle devam etti;

"Yasal zorunluluk haricindeki tüm evrakları direkt olarak dijital ortamda oluşturmak için "Dijital Arşiv" projemize entegre edeceğimiz "Enerji Müsaadesi" projesini geliştiriyoruz. Yakın zamanda devreye alacağımız bu ikinci proje ile bundan sonraki abonelik hizmetlerinde gerekli basılı evraklarımızı yüzde 90 azaltarak yüzlerce ağacın kesilmesini önleyeceğiz."

Seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurduSeçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu

İstanbul bunu hak etmiyor! Sahipsiz kalan İstanbul'un hizmetleri çocuk işçilere kaldıİstanbul bunu hak etmiyor! Sahipsiz kalan İstanbul'un hizmetleri çocuk işçilere kaldı

Seçime günler kala, liderlerin oy kullanacakları yerler belli olduSeçime günler kala, liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu

Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulunduHastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu

Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istediYavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu bir kalabalığa seslendiği Adana'dan Deprem zede öğrencilere müjdeler geldiCumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu bir kalabalığa seslendiği Adana'dan Deprem zede öğrencilere müjdeler geldi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı: 'Afyon kaymağı gibi gidiyor'
Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı: 'Afyon kaymağı gibi gidiyor'
Elon Musk, açıkladı! Twitter aktif olmayan hesapları kaldırılıyor
Elon Musk, açıkladı! Twitter aktif olmayan hesapları kaldırılıyor
TEKNOFEST'te tarihi anlar! Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu!
TEKNOFEST'te tarihi anlar! Türkiye'nin uzay yolcuları belli oldu!
Yeni Medya ve Geleneksel (Eski) Medya Arasındaki Farklar Neledir?
Yeni Medya ve Geleneksel (Eski) Medya Arasındaki Farklar Neledir?
Son Haberler
Seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu
Seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu
Halkbank’tan Kendi İşini Kurmak İsteyene Destek Geldi! Kendi İşinizin Patronu Olun
Halkbank’tan Kendi İşini Kurmak İsteyene Destek Geldi! Kendi İşinizin Patronu Olun
Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman Açıklanacak
Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman Açıklanacak
PTT Önlerinde Kuyruklar Başladı! 44 Bin TL Nakit Verilecek! Sıranızı Hemen Alın
PTT Önlerinde Kuyruklar Başladı! 44 Bin TL Nakit Verilecek! Sıranızı Hemen Alın
Geleneksel medya nedir, Yeni medya nedir?
Geleneksel medya nedir, Yeni medya nedir?
İOS 16 Özellikleri ! Bu Özelliklere Bayılacaksınız! İşte En Yeni Özellikler
İOS 16 Özellikleri ! Bu Özelliklere Bayılacaksınız! İşte En Yeni Özellikler
Çok Okunanlar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Onlar geleceğin söz sahibi! İzmit Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaptı
Onlar geleceğin söz sahibi! İzmit Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaptı
Seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu
Seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın Lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu
Masumlar Apartmanı Neriman Hastalığı Nedir? Tedavisi Var Mı? Kimlerde Görülür
Masumlar Apartmanı Neriman Hastalığı Nedir? Tedavisi Var Mı? Kimlerde Görülür
İmei Kayıt Ücretleri! Kayıt Ücretleri Nereye Yatırılır! Yatırılmazsa Ne Olur
İmei Kayıt Ücretleri! Kayıt Ücretleri Nereye Yatırılır! Yatırılmazsa Ne Olur
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"