Doc. Dr. Bülent Özmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Gazi Üniversitesi mühendislik fakültesi Afet yönetimi uzmanı Doc. Dr. Bülent Özmen, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doc. Dr. Bülent Özmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doc. Dr. Bülent Özmen'in hayat biyografisi.

DOC DR. BÜLENT ÖZMEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ