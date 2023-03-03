Doç. Dr. Filiz Eryılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Filiz Eryılmaz'ın biyografisi

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doç. Dr. Filiz Eryılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın biyografisi.