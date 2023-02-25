Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İTÜ öğretim üyesi Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker'in hayat biyografisi.