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Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Biyografisi
Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doc. Dr. Mehmet Barış Can Ülker'in hayat biyografisi.
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