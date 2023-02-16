Dogancan Aynaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogancan Aynaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogancan Aynaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogancan Aynaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogancan Aynaci 11 Eylül 1995 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğancan Aynacı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogancan Aynaci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dogancan Aynaci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor futbol takımında oynamaktadır. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dogancan Aynaci'nin Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Dogancan Aynaci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dgnaynaci/

Dogancan Aynaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogancan Aynaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogancan Aynaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogancan Aynaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Orduspor U21

29 Ağu 2014 yılında Orduspor

11 Ocak 2017 yılında Darıca GB

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

28 Ağu 2019 yılında Serik Belediye

18 Ağu 2020 yılında Bld Derince

27 Ocak 2021 yılında Yalovaspor

1 Temmuz 2021 yılında 52 Orduspor FK

12 Ocak 2022 yılında Çarşambaspor

10 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

27 Ocak 2023 yılında Arnavutköy Bld

Dogancan Aynaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogancan Aynaci şuan Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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