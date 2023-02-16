Ferit Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferit Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferit Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferit Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferit Kaya 20 Nisan 2001 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferit Kaya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferit Kaya, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor futbol takımında oynamaktadır. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ferit Kaya'nin Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ferit Kaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/ferit_kaya__11/

Ferit Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferit Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ferit Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferit Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2021 yılında Iğdır Es Spor

3 Şubat 2022 yılında Arhavi Spor

8 Eylül 2022 yılında Serhat Ardahan

12 Ocak 2023 yılında Arnavutköy Bld

Ferit Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferit Kaya şuan Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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