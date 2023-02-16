İsmail Ozan Karabudak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Ozan Karabudak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Ozan Karabudak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Ozan Karabudak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Ozan Karabudak 2 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Ozan Karabudak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Ozan Karabudak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor futbol takımında oynamaktadır. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor takımına - tarihinde katılmıştır. İsmail Ozan Karabudak'nin Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail Ozan Karabudak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Ozan Karabudak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İsmail Ozan Karabudak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Ozan Karabudak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Ozan Karabudak şuan Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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