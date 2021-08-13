Yediği baklava ölümüne sebep oldu! Şoke eden olay!5 gündür aranıyordu! Cinayet zanlısı teslim olmaya canlı yayın yaparak gittiTrabzonspor'dan orta saha hamlesi! Alanyasporlu Siopis ile anlaşma tamam!Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 9. bölüm canlı izleSon dakika | Bakan Koca son durumu açıkladı: Bir doz aşı olanların oranı yüzde 70'i geçtiAşk Mantık İntikam 8. bölüm full, tek parça izle| Fox TV Aşk Mantık İntikam 8. bölüm canlı izleDoğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden?Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini 9 yıl sonra ilk kez anlattı: "Sudan çıkmış balığa döndüm"
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Doğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!

Doğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!

Rize ile Artvin'de 14 Ağustos'un ilk saatlerinden itibaren aşırı sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Doğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!

Rize ile Artvin’in Karadeniz'e daha yakın kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (kilometrekareye 100kg'den fazla) sağanak uyarısı yapıldı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatleri itibarıyla yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (kilometrekareye 51-100kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.

Bu yağışların 14 Ağustos'un ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de gerçekleşmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!

YER YER AŞIRI SAĞANAK OLABİLİR

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (kilometrekareye 100kg ve üzeri) sağanak bekleniyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin herkesi korkutmasının artından uzmanlar sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini aktardı.

Doğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!

{TITLE_STRIP}Doğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!

{TITLE_STRIP}Kastamonu'daki afet bölgesine yardım götürürken lastikleri yanarak patladı!

{TITLE_STRIP}Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya 20 gün önce tayini çıktığı için geldiler! Selde 5 yaşındaki çocukları kayboldu!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT