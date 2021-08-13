Doğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!

Rize ile Artvin’in Karadeniz'e daha yakın kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (kilometrekareye 100kg'den fazla) sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatleri itibarıyla yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (kilometrekareye 51-100kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.

Bu yağışların 14 Ağustos'un ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de gerçekleşmesi öngörülüyor.

YER YER AŞIRI SAĞANAK OLABİLİR

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (kilometrekareye 100kg ve üzeri) sağanak bekleniyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin herkesi korkutmasının artından uzmanlar sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini aktardı.

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