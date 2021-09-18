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  3. Dolandırıcıların yeni oyunu "Maske Cezası" mesajına dikkat! Linke tıklayanın cebi yanıyor!

Dolandırıcıların yeni oyunu "Maske Cezası" mesajına dikkat! Linke tıklayanın cebi yanıyor!

Sosyal medya platformları ve gsm operatörleri üzerinden sahte hesaplar hız kesmeden aktif kullanıcılara link gönderiyor. Gönderilen linke tıklayan kullanıcıların hesapları o an ele geçiriliyor. Bu defa dolandırıcıların yeni numarası ise "Maske Cezası" başlıklı mesajlar oldu.

Dolandırıcıların yeni oyunu "Maske Cezası" mesajına dikkat! Linke tıklayanın cebi yanıyor!

CNN TÜRK'ten Dilay Dilaver'ın haberine göre, dolandırıcıların yeni hedefi, koronavirüs hassasiyeti olan insanlar. Yeni geliştirdikleri sahte uyarı mesajında "Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında 985 TL Maske cezası uygulanmıştır" deniliyor ve detaylı bilgi için telefon sahibi mesajın devamındaki linke yönlendiriliyor.

Dolandırıcıların yeni oyunu "Maske Cezası" mesajına dikkat! Linke tıklayanın cebi yanıyor!

Haberde olaya ilişkin "İlkindeki linke tıkladığınız zaman bir banka şubesine yönlendiriliyorsunuz sanki cezanızı ödemek için gerçek bir bankaymış gibi, ikincisinde ise direkt sizi bir e-Devlet sistemine yönlendiriyor. Bu ikisinin de oluş nedeni sizin şifrelerinizi elde etmek" olarak belirtildi. Vatandaşın bu mesajları dikkate almaması gerektiği ve gelen linklere tıklamadan önce dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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