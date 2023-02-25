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Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
İTÜ İnşaat mühendisi öğretim üyesi Dr. Fatih Sütçü, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezundur, mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Fatih Sütçü'nün hayat biyografisi.
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