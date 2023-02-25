Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi

İTÜ İnşaat mühendisi öğretim üyesi Dr. Fatih Sütçü televizyon ve katıldığı diğer programlarda çeşitli konularda yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Prof. Dr. Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi.