DSÖ Avrupa Bölge Direktörü: "Kış gelmeden güçlendirici doz Covid-19 aşısı olun"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'de yapmış oldukları basın toplantısında "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz. Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız" şeklinde konuşmuştu.

Genel direktörün açıklamalarını desteklediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge,"Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"GÜÇLENDİRİCİ DOZ ÖNEMLİ"

Kış gelmeden önce herkesin, yeni varyantlar da dahil olmak üzere virüsten korunması için güçlendirici doz Covid-19 aşısı olmasının iyi olacağını belirten DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge de "Yeni varyantları hızlı bir şekilde tanımlayabilmek için güçlü takip de önemli" dedi.