Düğün dernek 2 sünnet filmi nerede çekildi? Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları kim? Konusu nedir?
Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir'in rol aldığı komedi filmi olan 'Düğün dernek: 2 sünnet', hakkında izleyiciler tarafından Düğün dernek 2 sünnet filmi nerede çekildi? Düğün Dernek 2 film oyuncuları kim? Konusu nedir? soruları merak konusu oldu. İşte film hakkında merak edilen bilgiler...
2015 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Türk yapımı Komedi filmi izleyenler tarafından beğeni toplayan bir film olduğu için film hakkında merak edilen, Düğün dernek 2 sünnet filmi nerede çekildi? Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları kim? Konusu nedir? bu sorulara cevap arandı. Film hakkında merak edilen tüm bilgiler haber detayında...
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir yapımcılığında Sivas’ta ve Erzincan’da çekildi. Çekimler için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas’da çekildi. Düğün Dernek 2 filminin çekimleri de tıpkı ilk film gibi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yapıldı.
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU NE?
İsmail İlk filmde oğlunun düğününü yaparken bu kez torununun sünnet düğünü için hazırlık yapıyor. Bu sebeple ekip tekrar bir araya geliyor. Eski takımın bir araya gelmesiyle belalar eksik olmuyor. Şehrin içindeki düğün tüm şehirde çalkalanıyor.
İlki 2013’te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek’in devam filmi olan yapımın yönetmenliğini yine Selçuk Aydemir yapıyor. Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Ahmet Kural – Tüpçü Fikret Karakteri
Murat Cemcir – Çetin (Çeto) Karakteri
Rasim Öztekin – İsmail Karakteri
Barış Yıldız – Muallim Saffet Karakteri
Devrim Yakut – Hatice Karakteri
Şinasi Yurtsever – Kalpazan Yılmaz Karakteri
İnan Ulaş Torun – Damat Tarık Karakteri
Açalya Samyeli Danoğlu – Resepsiyonist Leyla Karakteri
Erdal Tosun – Deli Doktor Karakteri
Ayhan Taş – Sahtekar Doktor ve Leyla’nın babası Karakteri
Nükhet Duru – Kendisi
Mustafa Keser – Kendisi
Hakan Akın – Belediye Başkanı Karakteri
Jelena Bozic – Monica Karakteri
Deniz Erayvaz – Matias Karakteri
Juris Strenga – Leton Dede Karakteri
Zahide Yetiş – Doktor Karakteri
Ali İhsan Varol – Sünnetçi Karakteri
Ertuğrul Gültekin – Tüpçü Çırağı Karakteri
Tuğçe Kurşunoğlu – Lobideki Kız Karakteri
Arzu Oruç – Lobideki Kız Karakteri
Ferit Aktuğ – Komiser Karakteri
Tuna Kirli – Soyguncu Karakteri
Giray Altınok – Soyguncu Karakteri
Alper Kadayıfçı – Soyguncu Karakteri