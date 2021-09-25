2015 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Türk yapımı Komedi filmi izleyenler tarafından beğeni toplayan bir film olduğu için film hakkında merak edilen, Düğün dernek 2 sünnet filmi nerede çekildi? Düğün Dernek 2 filmi oyuncuları kim? Konusu nedir? bu sorulara cevap arandı. Film hakkında merak edilen tüm bilgiler haber detayında...

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir yapımcılığında Sivas’ta ve Erzincan’da çekildi. Çekimler için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas’da çekildi. Düğün Dernek 2 filminin çekimleri de tıpkı ilk film gibi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yapıldı.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU NE?

İsmail İlk filmde oğlunun düğününü yaparken bu kez torununun sünnet düğünü için hazırlık yapıyor. Bu sebeple ekip tekrar bir araya geliyor. Eski takımın bir araya gelmesiyle belalar eksik olmuyor. Şehrin içindeki düğün tüm şehirde çalkalanıyor.

İlki 2013’te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek’in devam filmi olan yapımın yönetmenliğini yine Selçuk Aydemir yapıyor. Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural – Tüpçü Fikret Karakteri

Murat Cemcir – Çetin (Çeto) Karakteri

Rasim Öztekin – İsmail Karakteri

Barış Yıldız – Muallim Saffet Karakteri

Devrim Yakut – Hatice Karakteri

Şinasi Yurtsever – Kalpazan Yılmaz Karakteri

İnan Ulaş Torun – Damat Tarık Karakteri

Açalya Samyeli Danoğlu – Resepsiyonist Leyla Karakteri

Erdal Tosun – Deli Doktor Karakteri

Ayhan Taş – Sahtekar Doktor ve Leyla’nın babası Karakteri

Nükhet Duru – Kendisi

Mustafa Keser – Kendisi

Hakan Akın – Belediye Başkanı Karakteri

Jelena Bozic – Monica Karakteri

Deniz Erayvaz – Matias Karakteri

Juris Strenga – Leton Dede Karakteri

Zahide Yetiş – Doktor Karakteri

Ali İhsan Varol – Sünnetçi Karakteri

Ertuğrul Gültekin – Tüpçü Çırağı Karakteri

Tuğçe Kurşunoğlu – Lobideki Kız Karakteri

Arzu Oruç – Lobideki Kız Karakteri

Ferit Aktuğ – Komiser Karakteri

Tuna Kirli – Soyguncu Karakteri

Giray Altınok – Soyguncu Karakteri

Alper Kadayıfçı – Soyguncu Karakteri