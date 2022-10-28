Düğünlerde yapılan şakalar artık güldürmüyor! Damadın o görüntüsünü görenler tepki gösterdi: "Bu nasıl şaka, ben olsam giderdim"

Düğünler popüler bir hale gelen şaka yapma geleneğinin tüm Dünya genelinde yaygınlaşması herkes tarafında komik bir şekilde karşılanırken şakaların artması kullanıcıların tepki göstermesine neden oldu. Nikah memurunun sorusuna annesine sorarak cevap verenler, pişmanlık şarkısı çalanlar derken şimdi de yardım isteyerek video çekti.

"HELP ME"

ABD'de bir düğünde çekildiği öğrenilen görüntülerde "Help me" şeklinde bir yazı yazan telefonu gelinin görmeyeceği bir şekilde tutan damadın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Düğün salonunda bulunanların güldüğü bu görüntüye kullanıcılar aynı tepkiyi vermedi.

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GÜLENLER KADAR GÜLMEYENLER DE VAR

Videodaki halinden dolayı damadın hareketini yanlış bulan kullanıcılar "Ben olsam salonu terk ederdim" "Gelin bu adamı acilen bırakmalı." "Bu nasıl şaka iyice abarttınız" şeklinde yorumlar geldi.