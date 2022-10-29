Patlayıcı yüklü araç infilak etti, başkent yerle bir oldu! 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı!

Olay Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana geldi. Bel-Bunuk bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybedenlerin olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA EV VE ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Olay yerinin çevreside bulunan evlerin ve araçların ciddi hasar gördüğü patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

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Yapılan incelemelerde patlamanın, bir araca yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.