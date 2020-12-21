Edis ve Aybüke Albere'den kalçaya şaplak videosu sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Edis ve yakın arkadaşı Aybüke Albere'nin çektikleri TikTok videosu magazin gündemine bomba gibi düştü. Birbirlerinin kalçalarına vurdukları o anları takipçileriyle paylaşan çiftin o anları ekranlara böyle yansıdı. Videoya ise takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum geldi.