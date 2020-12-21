Edis ve Aybüke Albere'den kalçaya şaplak videosu sosyal medyayı salladı!
Ünlü şarkıcı Edis ve yakın arkadaşı Aybüke Albere'nin çektikleri TikTok videosu magazin gündemine bomba gibi düştü. Birbirlerinin kalçalarına vurdukları o anları takipçileriyle paylaşan çiftin o anları ekranlara böyle yansıdı. Videoya ise takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum geldi.
Demet Evgar'ın kadın hakları sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
İbo Show 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları 19 aralık 2020
Acun Ilıcalı Fight Club'ın ilk fragmanını paylaştı!
MasterChef'te Mehmet Şef ile Barbaros arasında sinirler gerildi!
21 Aralık 2020 Pazartesi 10:22
Benzer Videolar