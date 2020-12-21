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  3. Edis ve Aybüke Albere'den kalçaya şaplak videosu sosyal medyayı salladı!

Edis ve Aybüke Albere'den kalçaya şaplak videosu sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Edis ve yakın arkadaşı Aybüke Albere'nin çektikleri TikTok videosu magazin gündemine bomba gibi düştü. Birbirlerinin kalçalarına vurdukları o anları takipçileriyle paylaşan çiftin o anları ekranlara böyle yansıdı. Videoya ise takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum geldi.

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21 Aralık 2020 Pazartesi 10:22
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