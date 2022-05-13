Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia! "İYİ Parti'den aday olabilir!"

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında soğuk savaş devam ediyor. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olabilir.

Ortaya atılan iddialara ilişkin Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yenişafak Yazarı Hasan Öztürk, konuyla ilgili çarpıcı detayları köşe yazısında yer verdi. Hasan Öztürk'ün kaleme aldığı yazıda şu ifadeler yer aldı: "2021’in son aylarında İstanbul’da Ak Partili bir belediye başkanı ile kahvaltıda buluşmuştuk. Kahvaltıya sadece 5 dakika geç kalmıştım. Ne yalan söyleyeyim önemli bir haberi de 5 dakika ile atladığımı fark ettiğimde epeyce üzülmüştüm."

"Biz kahvaltı salonuna girmeden hemen önce, masadaki bazı gazeteciler ve belediye başkanı, İstanbul’un belediye başkanının CHP’den istifa etme ihtimalini konuşmuşlar. Ak Partili belediye başkanı da son noktayı koymuş; CHP’den istifa edip İyi Parti’den Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edebileceğine ilişkin duyumlar bize de ulaştı.”

"BU SORUN DAHA DA DERİNLEŞECEK"

"6 ay kadar önce, İBB’nin bir töreninden sonra yaşananlarla ilgili dün Mehmet Acet Yeni Şafak’taki köşesinde bir ayrıntıyı paylaştı. Millet İttifakı’nın iki lokomotif partisi CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanlarının katıldığı tören sonrası, İyi Parti lideri Akşener’in paylaşımda bulunduğu ama Kılıçdaroğlu’nun oralı olmadığını hatırlattı."

"Sonrasında İstanbul’un belediye başkanını talimatıyla, danışmanın yaptığı şu paylaşımı da hatırlattı: Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin ilk katı atık yakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e teşekkür ederiz.”

"YA BENİMLE YÜRÜYÜN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

"Bu bilgileri teyit eden bir başka yazar ise Turgay Güler oldu. Güler dün Akşam gazetesindeki köşesinde, İstanbul’un belediye başkanını yerden yere vuran CHP medyasının tavrını irdelerken şunları söylüyor, 'Görünen o ki bu sorun daha da derinleşecek. Kemal Bey farkındaymış! Şimdi sıkı durun! Meral Hanım 'istemiyorsanız biz alalım’ demiş. Belgem yok ispatlayamam. Lakin CHP’li yazar çizerin dilinde. Mümkün mü peki? Mümkün!' Yani, o günlerde başlayan CHP içindeki cumhurbaşkanı adaylığı kavgası, Kılıçdaroğlu’nun “Ya benimle yürüyün ya da yolumdan çekilin” dediğinde ayyuka çıkmıştı…"

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