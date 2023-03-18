Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12'de 6,7 büyüklüğünde yerin 65.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu ifade etti. Sosyal medyada, Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı belirtildi. BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi. Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edildi.