Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında birçok ülke yardım maçlı ülkemize gelmiş ve enkaz çalışmalarına destek vermişti. O ülkelerden birisi de Rusya idi. Rusya arama kurtarma ekibinin üyesi olan bir kişi ise enkazdan 500 bin dolar dolu çantayı çalmış ve Rusya'ya götürdü. Yakalanınca da parayı evinden aşağı fırlattı.

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Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ı sarsan 7.7 ve 7.6'lık depremle sonrası tüm dünya çapında yardım çağrısında bulunun Türkiye'nin çağrılarına birçok ülke destek vermişti. Destek veren ülkelerden birisi ise Rusya olmuştu. Rusya arama kurtarma ekibi ise deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarına katılmış ve birçok canı da kurtarmıştı.

ENKAZDAN PARA ÇALDI VERMEK İSTEMEYİNCE CAMDAN AŞAĞI SAÇTI

O arama kurtarma ekibinde yer alan bir kişi ise vatandaşlara yardım etmek yerine 500 bin dolar dolu çantayı bulmuş ve ülkesine kaçırmıştı. Rus istihbaratı ise Türkiye'den çalınan 500 bin dolardan haberdar olmuş ve konuyla ilgili araştırmalar başlatmıştı. Araştırmalar sonucu Rus istihbaratı parayı çalan arama kurtarma ekibi üyesinin Moskova'daki evine baskın düzenledi. Baskında kıskıvrak yakalanan adam ise para dolu çantayı teslim etmek istemeyerek camdan aşağı attı. Paralar sokağa fırlatılırken 500 bin doların Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!

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