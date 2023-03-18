Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Esed'a 10 yıl süreyle yaptırım uygulayacak!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği toprakları Rusya adına tanıdıklarını ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarına destek verdiklerini açıklayınca Ukrayna Devlet Başkanı, Suriye'yi yaptırım listesine aldı. Zelenskiy'in imzaladığı kararnameye göre Beşar Esad'ın varsa Ukrayna'daki mal varlıkları dondurulacak ve ticari faaliyetleri engelleneceği bildirildi.



SURİYE, UKRAYNA TOPRAKLARINI RUS TOPRAĞI OLARAK TANIDI

Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı kararnamede, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye ve Rus iş insanlarından oluşan toplam 300 kişi yer aldı. İmzalanan kararname 10 yıl süreyle yürürlükte bulunacak ve listede ismi bulunan tüm isimler bu kısıtlamalara maruz kalacak. Suriye Devlet Başkanı ile görüşen Putin ile Moskova'da görüşmüş. Görüşmede ise Rusya'ya desteğini aktararak Ukrayna'dan ilhak edilen toprakları Rus toprağı olarak gördüklerini dile getirmişti.