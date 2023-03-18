Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir adam havaalanına hırsızlık için girmiş ve 7.5 milyon değerindeki helikopteri çalmaya kalktı. Hırsız helikopteri uçuramayınca düşürdü ve kaçtı.

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Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!

Filmleri aratmayan olay Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Hırsızlık için Sacramento Özel Havalimanına gelen bir kişi helikopter çalma girişiminde bulundu fakat uçuramayınca düşürdü.

Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!

TERÖRİZM İHTİMAL DAHİLİNDE OLABİLİR

FBI Ajanı, "Birisi hava aracını gezmek için almak istemiş olabilir. Farklı bir suç faaliyeti ya da başka bir mülke zarar vermek için almak istediyse terörizm ihtimal dahilinde olabilir" dedi.

ŞAHIS FBI TARAFINDAN ARANIYOR

Capitol Helicopters'a ait olan helikopter geniş kullanım alanına sahip ve birçok ihtiyaç için kullanılacağı ifade edildi. Düşen helikopter ve yanındaki diğer helikoptereler büyük zarar verildiği tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüpheliler federal ajanlar tarafından aranıyor. FBI olayla ilgili inceleme başlatırken görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inlemeye koyuldu.

Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!

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